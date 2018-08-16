video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير يمنى يربط تصريحات منسقة الشئون الإنسانية بتشجيع الحوثيين على ارتكاب جرائم

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:11 م
وزير يمنى يربط تصريحات منسقة الشئون الإنسانية بتشجيع الحوثيين على ارتكاب جرائم وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، إن منسقة الشئون الإنسانية باليمن ليز جراند اعتاد أن تبنى أحكامها على معلومات مستقاة من الميليشيا الحوثية المضللة، فقد سارعت قبل أيام بإصدار أحكام منحازة إزاء قصف المدنيين فى سوق السمك وبوابة مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة، وهو الأمر الذى صححه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن مدعوم بالوثائق والمعلومات الميدانية، وأكد فيها أن القصف ناتج عن قذائف هاون انطلقت من مناطق سيطرة تلك الميليشيات الإرهابية.

 

وأشارت أن ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف المدنيين بشكل مباشر وخصوصا الأطفال، سعيا منها إلى استعطاف الرأى العام المحلى والدولى.

 

التصريحات التى أدلت بها جراند ليز منسقة الشئون الإنسانية باليمن حول زيارتها لمديرية ضحيان بمحافظة صعدة، وقال الوزير اليمنى إن تلك التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة فى اليمن للميليشيا الحوثية الإيرانية واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيين دون العودة للحكومة الشرعية وفى استباق لنتائج عمل فرق تقصى الحقائق.

 

وتساءل الأريانى لماذا لم تقم المنسقة بزيارة مدينة الحديدة التى ترتكب فيها الميليشيا الحوثية الإيرانية أشنع الجرائم ضد سكان المدنية وبشكل يومى، أو زيارة محافظة تعز التى تتعرض لقصف يومى بقذائف الهاون ويموت فيها الأطفال، وغيرها المحافظات التى تقوم الميليشيا فيها بأبشع أنواع الجرائم ضد المدنيين.

 

منوها بأن مثل هذه التصريحات تشجع تلك الميليشيات الإجرامية على ارتكاب المزيد من جرائمها ضد المدنيين بغية تحقيق أهدافها الشيطانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرياض": عاصفة الحزم لاجتثاث الوجود الإيرانى من اليمن وإحباط مخططاته

صور.. تفاصيل لقاء الرئيس اليمنى مع رئيس البرلمان.. عبد ربه منصور يشيد بجهود مصر لحل الأزمة اليمنية.. ويكشف: الانتصار على الحوثيين اقترب.. وعلى عبدالعال يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتقديم دعم فنى لبرلمان اليمن

صور.. على عبد العال للرئيس اليمنى: سندعم برلمان اليمن

اليمن

وزير الاعلام اليمنى

ايران

ميليشيات

الارهاب




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة