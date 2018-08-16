وزير التموين يستعرض اليوم استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك

كتب مدحت وهبة

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وكذلك إعلان آخر تقارير إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية لمشروع جمعيتى وعرض نتائج مبادرة جهاز حماية المستهلك "أسبوع فى حب الوطن" لحل مشاكل المواطنين.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كلف الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بإنشاء شوادر فى مختلف المحافظات لطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر 45 جنيهًا على أن تتحمل الشركة القابضة فارق التكلفة فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين، كما وجه الوزير مديريات التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والجهات المعنية من أجل توفير جميع السلع، وكذلك شن حملات بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من جودة اللحوم المطروحة فى الأسواق وتوفيرها.