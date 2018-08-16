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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:47 م
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ورش عمل على الحرف والصناعات الصغيرة بالإجازة الصيفية بجامعة المنيا

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:11 م
ورش عمل على الحرف والصناعات الصغيرة بالإجازة الصيفية بجامعة المنيا ورشة عمل -أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أعلن الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا عن تنظيم 3 ورش عمل جديدة لطلاب الجامعة بمختلف كلياتهم، ينظمها مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإجازة الصيفية، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

يأتى ذلك سعياً من الجامعة لتنمية المواهب الطلابية الفنية والحرفية، وصقلها بالتدريب من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل فى الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، وتشجيعهم على إنتاج مشروعات تؤهلهم لسوق العمل، واستكمالاً لهذا الدور.

وتشمل تلك الورش "أشغال الخشب" التطعيم بالصدف" لإكساب الطلاب مهارات التدريب والتعامل مع خامة الخشب من حيث تقنيات وأساليب التنفيذ، وورشة عن الخرز، بالإضافة إلى ورشة خيامية، لإعداد الطلاب للتعرف على كيفية التشكيل بالأقمشة لإنتاج مشغولات يدوية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد جلال، إلى أن تنظيم تلك الورش يأتى استكمالاً لما قام به مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة الذى تم إنشائه اسهاماً من قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة لصقل مواهب الطلاب فنياً وتعليمهم على حرف وصناعات يدوية تدر دخل عليهم ويخصص جزء منها لصندوق التكافل الطلابى بالجامعة لمساعدة الطلاب غير القادرين.


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