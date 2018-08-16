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واشنطن تتوعد تركيا بمزيد من العقوبات حال عدم الإفراج عن القس برانسون

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:38 م
واشنطن تتوعد تركيا بمزيد من العقوبات حال عدم الإفراج عن القس برانسون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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 توعد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الخميس بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعا عن القس الأمريكى اندرو برانسون.

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية فى أكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية" وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.

يذكرأن، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نورت اليوم، عن قلقها إزاء رفض محكمة أزمير التركية طلب الإفراج عن القس الأمريكى أندرو برونسون.

وقالت نورت - فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى - "نحن على علم تام بالقرار الذى اتخذته المحكمة فى تركيا ونحن محبطون من هذا الإعلان، ونود أن يعود القس برونسون إلى الولايات المتحدة".

وكانت محكمة أزمير التركية رفضت أمس الإفراج عن برونسون من إقامته الجبرية، رغم الأزمة التى اندلعت بين واشنطن وأنقرة نتيجة اعتقاله.

من جانبه، عبر البيت الأبيض، أمس، عن أسفه للضرائب الإضافية التى فرضتها تركيا على البضائع الأمريكية، وقال " إن تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، عاملا القس الأمريكى المحتجز أندرو برانسون بطريقة غير عادلة".

 

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دونالد ترامب

واشنطن

تركيا

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