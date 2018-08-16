نيابة المعادى تطلب تحريات المباحث حول عصابة سرقة الشقق السكنية

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة المعادى الجزئية، تحقيقاتها مع عاطلين فى اتهامهما بسرقة شقة مدير بنك بدائرة قسم شرطة المعادى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

كان رجال مباحث قسم شرطة المعادى، تلقوا بلاغا من "خ.ا" 49 سنة، مدير بنك، يفيد اكتشاف سرقة مبلغ مالى 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة من داخل شقته بشارع 256 دائرة القسم.

بالانتقال وإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من :"ا.م" 24 سنة عاطل، و"ع.ح" 24 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى عدة قضايا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي متهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأرشدوا عن مكان المسروقات وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من جرائم أخري مماثلة اعترفوا بسرقة جهاز أي فون و أي باد من داخل مسكن "ك.ا" بالمعاش ومقيم بشارع 23 بالمعادي، بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات عقب إعادتها واتهم المتهمين بالسرقة، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.