video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة المعادى تطلب تحريات المباحث حول عصابة سرقة الشقق السكنية

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:57 ص
نيابة المعادى تطلب تحريات المباحث حول عصابة سرقة الشقق السكنية سرقة شقة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تباشر نيابة المعادى الجزئية، تحقيقاتها مع عاطلين فى اتهامهما بسرقة شقة مدير بنك بدائرة قسم شرطة المعادى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

كان رجال مباحث قسم شرطة المعادى، تلقوا بلاغا من "خ.ا" 49 سنة، مدير بنك، يفيد اكتشاف سرقة مبلغ مالى 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة من داخل شقته بشارع 256 دائرة القسم.

بالانتقال وإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من :"ا.م" 24 سنة عاطل، و"ع.ح" 24 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى عدة قضايا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي متهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأرشدوا عن مكان المسروقات وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من جرائم أخري مماثلة اعترفوا بسرقة جهاز أي فون و أي باد من داخل مسكن "ك.ا" بالمعاش ومقيم بشارع 23 بالمعادي، بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات عقب إعادتها واتهم المتهمين بالسرقة، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتهمون بسرقة شقة موظف بالمعادى : نفذنا 5 جرائم سرقة أموال وأجهزة

سرقه شقه بالمعادى

اخبار المعادى

اخبار المعادى اليوم

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة