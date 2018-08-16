نقابة المهندسين تعيد تقييم أصولها لبحث وضع خطط لاستثمارها

كتبت آية دعبس

قال المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، إن النقابة استعانت بعددا من المتخصصين المقيمين الاقتصاديين، لمراجعة كافة أصول النقابة على مستوى المحافظات، وذلك لبحث وضع خطط لاستثمارها على النحو الأمثل.

وأضاف ضاحى، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تصدر التقارير الخاصة بتقييم الأصول خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه بناء علي التقارير سيتم وضع خطة للاستثمار، موضحا أن مصنع المكرونة مغلق تماما، ومصنع كفر أبو ربيع أيضا مغلق، وأرض سيتى ستارز لم يتم التعامل معها، لذا فإنه لابد من إيجاد حلول منطقية لاستثمار أصول النقابة.