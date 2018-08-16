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نائب مدينة الأقصر: نسعى لإقامة مصانع ومشروعات ذات كثافة عمالية

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:00 ص
نائب مدينة الأقصر: نسعى لإقامة مصانع ومشروعات ذات كثافة عمالية النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن مدينة الأقصر، أنه يسعى فى كل الجهات لجلب مستثمرين لإقامة مصانع جديدة كثيفة العمالة فى دائرته وداخل المحافظة، لخدمة الشباب وتوظيف أكبر قدر ممكن منهم خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه سيواصل حملة طرق أبواب كافة المسئولين المعنيين بالصناعة والاستثمار لتوفير فرص عمل جديدة لشاب الأقصر الذين يعانون من تراجع الحركة السياحية.

وأضاف النائب أحمد إدريس لــ"اليوم السابع"، أنه خلال إلقاء رئيس الوزراء لبرنامج حكومته، كان تعليقه آنذاك بضرورة إقامة مصانع جديدة بكل محافظة من محافظات الصعيد بما يتناسب وطبيعة كل محافظة، وخاصة المحافظات التى تعانى من تراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة معالمها السياحية مثل الأقصر وأسوان.

وأوضح عضو البرلمان عن مدينة الأقصر، أنه فى يوليو الماضى وبعد انتهاء رئيس الوزراء من إلقاء برنامج حكومته أمام أعضاء البرلمان، طالب بضرورة إقامة مصانع جديدة، والتوسع فى برامج الرعاية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، وتزويد الوحدات والمستشفيات الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الأقصر، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن الأقصر وأسوان بانتظار افتتاح مشروعات جديدة على أرضهما على غرار المشروعات التى افتتحت فى الكثير من محافظات مصر لتوفير فرص عمل للشباب.


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