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موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة بضائع وحاويات

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:08 ص
موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة بضائع وحاويات ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الخميس 21 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، فيما تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 

 


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