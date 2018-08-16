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الخميس، 16 أغسطس 2018 02:57 م
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مقتل 4 من رجال الشرطة الأفغانية إثر انفجار سيارة فى قندهار

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:50 م
مقتل 4 من رجال الشرطة الأفغانية إثر انفجار سيارة فى قندهار الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتل أربعة من رجال الشرطة الأفغانية وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات فى إقليم قندهار جنوب البلاد.

ونقلت "باجفاك" عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عزيز أحمد عزيزى قوله، اليوم إن الانفجار وقع فى وقت متأخر من ليل أمس، عندما حاول رجال الشرطة تدمير سيارة محملة بالمتفجرات فى المنطقة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وكان مسلحون مجهولون شنوا هجوما بالأسلحة النارية على أحد مراكز التدريب التابعة لمديرية الأمن الوطنى الأفغانية فى العاصمة كابول اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم قيادة شرطة العاصمة حشمت الله ستانكزاى، قوله إن المهاجمين كانوا يطلقون النيران على المركز الواقع فى حى قمبار فيما هرعت قوات الأمن إلى الموقع وشرعت فى عملية أمنية هناك.

وصرح شهود عيان بأن المسلحين لجأوا إلى مبنى تحت الإنشاء لإطلاق النيران على مركز التدريب، كما تم سماع دوى انفجار فى المنطقة.

 


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