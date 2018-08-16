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مقتل تاجر بالهرم وسرقة نصف مليون جنيه من مسكنه.. والأمن يبحث عن الجناة

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:04 م
مقتل تاجر بالهرم وسرقة نصف مليون جنيه من مسكنه.. والأمن يبحث عن الجناة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف و أحمد الجعفرى
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض مقتل تاجر داخل مسكنه بالهرم وسرقة مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه تاجر، تم قتله على يد مجهولين وسرقة مبلغ مالي من شقته، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الجريمة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية، وصرحت بدفنه.
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه أنه فى أوائل  العقد السادس من عمره، ومصاب بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من جسده، وانه توفى متاثرًا بجراحه.
 
وكشفت التحقيقات، أن الجناة سرقوا ما يقرب من نصف مليون جنيه، ومشغولات ذهبية من منزل الضحية. 
 
 
 
 

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