مصر للطيران تبدأ إجازة العيد الأحد وحتى الخميس المقبل

قرر الطيار احمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بدء إجازة عيد الأضحى اعتبارا من الأحد حتى الخميس القادمين على أن يتم خصم يوم الأحد من رصيد الإجازات، وذلك لجميع العاملين بالشركة عدا العاملين بنظام النوبات وأفراد الركب الطائر.

وقدم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة لكافة العاملين بمناسبة عيد الأضحى، وطالبهم باستمرار بذل المزيد من الجهد خلال الفترات القادمة.

يذكر أن شركة مصر للطيران، انتهت أمس الأربعاء، من جسرها الجوى لنقل أكثر من 55 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وذلك لنقل حجاج القرعة والتضامن والحج السياحى وبعثات وزارة الداخلية وترانزيت باماكو وفلسطين وبعثات العمل والإقامة.