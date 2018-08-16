مصر تفوق ألمانيا فى "الاختراع" خلال 2017.. 96 براءة للمصريين و 66 للألمان

كتبت هبه حسام

تقدم 2279 شخص خلال عام 2017 لمكتب براءات الاختراع المصرى، بطلبات للحصول على براءة اختراع، منهم 1025 طلب للمصرييـن بنسبـة 45%، و 1254 طلـب للأجانــب بنسـبـة 55%، وذلك مقـابـل 2197 طلبـاً عـام 2016، منهم 920 للمصريــين بنسبة 41.9%، و 1277 طلب للأجانب بنسبة58.1%.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الإحصاء اليوم الخميس، حول نشرته السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والتى تهدف لنقل المعرفة وما تتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها فى متناول المشتغلين بالبحث العلمى، ارتفع عدد الطلبات المقدم لمكتب براءات الاختراع المصرى للحصول على براءة اختراع خلال 2017 بنسبة 3.7% عن عام 2016 السابق له.

وبلغ إجمالى عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب براءات الاختراع المصرى 581 براءة اختراع خلال عام 2017 منها 96 براءة اختراع للمصريين بنسبة 16.5% ، و 485 براءة للأجانب بنسبة 83.5% من إجمالى العدد الممنوح، مقابل 450 براءة اختراع عام 2016 منهم 73 براءة للمصريين بنسبة 16.2% ، و 377 براءة للأجانب بنسبة 83.8%، بزيادة بلغت نسبتها 29.1%.

البراءات الممنوحة وفقأ للدول

ووفقاً للدول، أعلن جهاز الإحصاء فى نشرته الإحصائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد البراءات الممنـوحة لها مـن مـكتب البراءات المصرى، 113 بـراءة اختـراع بنسبـة 19.4%، يليهـا البـراءات الممنـوحة للمصـرييـن بإجمالى 96 براءة اختراع بنسبة 16.5%، ثم ألمانيا بإجمالى عدد 66 براءة اختراع بنسبة 11.4% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2017 .

البراءات الممنوحة وفقاً للتصنيف الدولى:

أشار جهاز الإحصاء فى بيانه اليوم، إلى تصنيف براءات الاختراع التى تم منحها خلال عام 2017 بحسب التصنيقات الدولية، لافتا إلى انه فى مجال الاحتياجات الانسانية بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع المصرى 139 براءة اختراع بنسبة 23.9% من العدد الإجمالى، منها 29.5% للمصريين ، و 70.5% للأجانب.

وفى مجال الكيمياء والفلزات تم منح 150 بـراءة اختـراع بنسبـة 25.8% مـن إجمـالـى البــراءات الممنـوحـة عــام 2017، منها 12.7% للمصـرييـن، و87.3% للأجانب، ثـم جاء فى المركز الثالث من حيث العدد ، بـراءات الاختراع الممنـوحـة فـى مجـــال عمليـــات التشـكيــل والنقـــل، بعـدد 94 بـراءة اختــراع، والتى شكلت نسبــة 16.2% من إجمالى البراءات الممنوحة العام الماضى، منها 17% للمصريين، و 83% للأجانب

العلامات التجارية

وفى سياق متصل، أشارت النشرة الإحصائية إلى الطلبـات المقدمة لمكتـب العـلامات التجـاريـة المصـرى، والذى بلغ عددها 21.859 ألف طلـب للحصـول علـى عـلامـات تجـارية خلال عـام 2017، مقابل 17.753 ألف طلباً عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 23.1 %.

بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر للحصول على العلامات التجارية، 14.417 ألف طلب بنسبة 66% من إجمالى الطلبات المقدمة عام 2017، مقابل 10.789 ألف طلباً عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 33.6%.

منح مكتب العلامات التجارية المصرى، عدد 4085 علامة تجارية عام 2017، مقابل 5294 علامة تجارية عام 2016، بانخفاض بلغت نسبته 22.8%.

تصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى 2295 علامة تجارية بنسبة 56.2%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 628 علامة تجارية بنسبة 15.4%، ثم بريطانيا بعدد 137 علامة تجارية بنسبة 3.4%، من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2017 .