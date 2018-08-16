"مصر الخير" تطلق مبادرة لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للغارمين بالعشر الأوائل من ذى الحجة

كتب مدحت وهبة

أطلقت مؤسسة مصر الخير، مبادرة لتوفير ألف نول للغارمين، ضمن الأيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، من أجل 3000 فرصة عمل للغارمين وأسرهم، حيث يفتح النول الواحد باب رزق لثلاث أسر.



وقال سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، فى تصريحات اليوم أنه مع قدوم الأيام المباركة وهى العشر الأوائل من شهر ذو الحجة تطلق مؤسسة مصر الخير، هذه المبادرة لتكون بمثابة صدقة جارية، حيث يساهم النول الواحد فى توفير مصدر دخل دائم وكريم لثلاث أسر لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على نشر والتوسع فى صناعة السجاد والكليم لإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية، وتحسين دخل الأسر.



وقالت سهير عوض، أن المؤسسة تبنت خطة طموحة لتشجيع السيدات المعيلة والأسر، فى المناطق النائية والفقيرة، عبر توفير كافة الإمكانيات التى من شأنها مساعدتهم على الاستمرار فى إنتاج وتطوير منتجاتهم اليدوية، والحرف التراثية المتداولة فى بيئتهم، من خلال التدريب وتوفير إمكانيات التشغيل لبعضهم، والأهم هو تسويق منتجاتهم فى القاهرة والإسكندرية، حيث يعانى أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية من افتقاد عنصر التسويق، هذا إلى جانب إنشاء مصانع لتصنيع وتطوير المنتجات اليدوية والمطرزة فى عدد من المحافظات، فى مقدمتها الإسكندرية، وشمال سيناء، وسوهاج، والجيزة.



وأضافت" عوض" أن المؤسسة تعمل على محورين، إما توفير الخامات والتصميمات للسيدات، ثم الحصول على المنتج، وعرضه فى منافذ مصر الخير، أو المحور الثانى وهو الاتفاق مع بعض السيدات اللاتى تمتلك مشغل بسيط يقوموا هم بتصنيع منتجاتهم من البداية، وتقوم المؤسسة فقط بتسويقها عبر منافذها أيضا.





وأشارت " عوض"، إلى أن المؤسسة نجحت فى تحقيق المرحلة الأولى من خطتها لتمكين المرأة والغارمات اقتصاديا عبر تشجيعهم لتنمية مهاراتهم وإنتاج المزيد من المنتجات التى يتميزون بها فى مناطقهم، وذلك فى 6 محافظات حتى الآن، وهى القاهرة والجيزة وسوهاج والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء، وستنتهى من المرحلة الثانية والتى تشمل كل من النوبة فى أسوان، وسيوة فى مطروح، وشلاتين، قبل نهاية العام الجاري، حيث فتح منافذ المؤسسة لتسويق منتجات السيدات فى هذه المحافظات.



وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير أقامت للغارمين فى البداية مشروعات صغيرة، ونسبة من الغارمين استجابوا، وبعدها اتجهنا للمشروعات المجمعة تحت إدارة مؤسسة مصر الخير، مضيفة أنه تم إقامة أول مصنع من 4 سنوات، وزاد عددها حتى وصلوا إلى 4مصانع، وهذا العام تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 ألاف فرصة عمل، وأصبحنا نصدر سجاد يدوى واكليم إلى هى أمريكا وكندا وايطاليا والآن فى الإمارات.



وأضافت سهير عِوَض أن مصانع مصر الخير، تساهم فى توفير فرص عمل للغارمات والغارمين وغيرهم من المستحقين بما يضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة، وإعادة إحياء الصناعات اليدوية من خلال الاستفادة من قدرات ومهارات الغارمين وغيرهم من أبناء القرى المستحقين، حيث تعتمد المصانع على التصنيع والتعليم لصناعة السجاد اليدوى والكليم والمنسوجات من خلال تدريب الغارمين فى ورش داخل السجون لإعالة أسرهم ثم احتواءهم بعد فك كربهم من خلال توفير فرص عمل لهم بحرفة صناعة سجاد اليدوى والكليم والمنسوجات بمطابقة المنتج النهائى للمواصفات العالمية.