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مصرع قائد مقطورة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:50 ص
مصرع قائد مقطورة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية جثة -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم مقطرة كان يقودها بمنطقة كوبرى أبو الخير بالطريق الصحراوى بالإسكندرية بالحاجز الخرسانى للطريق، بعد أن اختلت عجلة القيادة من يده.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوى  منطقة كوبرى أبو الخير – تجاه القاهرة، وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم، وقوات من إدارتى الحماية المدنية والمرور لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة " نقل بمقطورة " محملة بـ8 سيارات جديدة – قادمة من ميناء الإسكندرية البحري تجاه المنطقة الحره بالعامرية قيادة "ف ع ا " سائق 45 سنة بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى يمين الطريق وانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة.
 
وحدثت تلفيات بالسيارات والحاجز الخرسانى، وتم رفع السيارة بحمولتها بمعرفة قوات من إدارة الحماية المدنية، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، ونتج عن ذلك إعاقة جزئية فى حركة المرور لمدة 15دقيقة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم التحفظ على السيارة وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة - تحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة.

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