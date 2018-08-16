مساعد وزير الدفاع يتابع مغادرة بعثة الحج لأسر شهداء الجيش والشرطة

كتب زكي القاضي

غادرت بعثة الحج لألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأهالى شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع بقرية الروضة بمدينة بئر العبد فى نوفمبر 2017، والذى يأتى تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج هذا العام تقديراً منه لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعا عن وطنهم.

وودع السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بتوديع الحجاج بمطار القاهرة الدولى، مؤكداً حرص المملكة على تسهيل كافة إجراءات الوصول والمناسك لأسر الشهداء، مشيرا إلى إن تلك المبادرة تأتى ضمن سلسلة من مبادرات الخير لخادم الحرمين الشريفين، وتعتبر تكريماً مستحقاً لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ، وتؤكد الرسالة السامية التي تحملها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

ونقل اللواء أ.ح مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأسر الشهداء والمصابين متمنياً لهم القبول من الله عز وجل والعودة الى أرض الوطن بسلامة الله .

وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن ومراجعة كافة إجراءات الإعداد والتنظيم المتميز لبعثة الحج بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية .

ووسط مشاعر الفرحة التي عمت جنبات مطار القاهرة الدولي قدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية وللقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تكفلهم بكل رعاية واهتمام، وحرصها على الوفاء بأبنائها من اسر الشهداء بعد فقدان ذويهم مؤكدين ان ارواحهم ودمائهم ستبقي جيلا بعد جيل فداء لمصر وشعبها العظيم .

يأتى ذلك فى إطار عمق العلاقات الراسخة التى تربط بين جمهورية مصرالعربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومه وشعباً.