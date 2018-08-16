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الخميس، 16 أغسطس 2018 09:38 م
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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بكمين ميت أبو شيخة

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:09 م
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بكمين ميت أبو شيخة اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تفقد اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية ،الحالة الأمنية والمرورية بنقطة تفتيش ميت أبو شيخة ومجمع مواقف مدينة شبين الكوم وتقابل مع المواطنين مستخدمي سيارات الأجرة والسائقين للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة واستمع لآرائهم في الخدمات الأمنية المقدمة لهم من قبل المديرية بهدف بث الطمأنينة في نفوس المواطنين مما لاقى استحسان الجميع على المتابعةلميدانية  لقيادات المديرية للحالة الأمنية . 
 
كما أكد اللواء سمير أبو زامل مدير  أمن المنوفية ،فى بيان له اليوم أنه بمناسبة قرب عيد الاضحى وفى اطار المشاركة الاجتماعية للوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبه  فقد تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وبعض أصحاب السلاسل والمحلات التجارية الكبرى وتجار الجملة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وعرضها بسيارات متنقله  في قرى المحافظة والمناطق الأكثر احتياجاً تحت حراسة المديرية بشوارع وقرى مركز قويسنا ومركز شبين الكوم والباجور مما كان له عظيم الاثر لدى المواطنين. 
 
 
 
 
 

 

 


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