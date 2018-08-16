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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:21 م
خالد صلاح
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محافظ قنا يشارك فى مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:57 م
محافظ قنا يشارك فى مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة اشجار مثمرة-ارشيفيه
قنا - هند المغربى
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غرس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتورسيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعى ونقيب الزراعيين، أولى الأشجار المثمرة بمدرسة قنا الإعدادية الحديثة بنين بمدينة قنا.
 
وقال "الهجان" إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية التى دشنها خلال مؤتمر الشباب الدورى السادس الذى عقد بجامعة القاهرة فى يوليو الماضى.
 
واستكمل الهجان ونقيب الزراعيين زراعة عدد من الاشجار بمدارس ( التحرير الاعدادية بنين، الشهيد مصطفى عباس الابتدائية، المدرسة المصرية اليابانية ) وذلك بمشاركة تلاميذ المدارس.
 
فيما أشار نقيب الزراعيين إلى أن النقابة سوف تنفذ المبادرة فى جميع المحافظات وفق جدول زمنى محدد ، موجها الدعوة لرجال الأعمال للمشاركة فى المبادرة لما لها من دور فى الحفاظ على البيئة والتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة.
 

 


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