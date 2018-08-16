video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد ويضع حجر أساس لمشروعات حيوية بكفر شكر وقليوب

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:43 م
محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد ويضع حجر أساس لمشروعات حيوية بكفر شكر وقليوب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية محطة رفع صرف صحى كفر الشهاوى بكفر شكر، والتى تبلغ مساحتها 400م وتخدم كفر الشهاوى وعزبة عبد الله على، ويتكون المشروع من 6 كيلو شبكات صرف وخط طرد قطره 450 مللى بطول 270 متر و4 طلمبات، ثم توجه لافتتاح محطة رفع صرف صحى عزبة زكريا محى الدين، والتىلا تبلغ مساحتها 400م وتخدم أهالى العزبة، ويبلغ خط الطرد بها 300 مللى بطول 1530متر.

كما توجه محافظ القليوبية لوضع حجر أساس توسعات مدرسة الإصلاح الزراعى بقليوب، والتى تتكون من 17 فصل دراسى وخمسة أدوار، وأمر المحافظ بسرعة البدء فى بناء المدرسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، على أن يتم الانتهاء منها فى موعد أقصاه 7 أشهر، كما توجه لوضع حجر أساس لحديقة الطفل النموذجية بميدان العاشر من رمضان بقليوب المحطة بمشاركة المجتمع المدنى، والتى تبلغ مساحتها 1000م، وسيتم البدء فى إنشائها الأسبوع القادم، وكذا وضع حجر أساس لمشتل للأشجار والزهور بنفس الميدان على مساحة 2200م، والذى قام مركز ومدينة قليوب بالتجهيز لإنشائه لخدمة المواطنين.

وعلى جانب آخر، سلم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية 5 أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة 5 باكيات تجارية فى مجالات متنوعة مع توفير بضاعة لهم داخلها ودعما ماليا.

كما كلف الدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة والجهاز المعاون لها بتقديم كل الدعم المادى والفنى لهم، ويأتى ذلك فى إطار حرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى قامت بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، كما كلف المحافظ رئيسة المدينة باستكمال إنشاء 17 باكية تجارية أخرى لتسليمها لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة من أبناء مركز ومدينة قليوب، وتجدر الإشارة إلى أن شركة توشيبا العربى قامت بالتبرع بإنشاء هذه الباكيات بجوار سور السكك الحديدية بعد توقيع بروتوكول مع هيئة السكة الحديد، مع تسهيل كافة إجراءات استخراج التصاريح لهم من قبل المحافظة، كان المحافظ قد وجه فى اجتماع الجهاز التنفيذى للمحافظة بضرورة عمل رامبات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة بجميع الأرصفة التى يتم بناءها بجميع شوارع ومدن المحافظة، وأن هذا أبسط حقوقهم علينا كمجتمع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القليوبية تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. والمحافظ يعلن فتح 30 مجزرا مجانيا

محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

مشروعات

محطه صرف صحى




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة