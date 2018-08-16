محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد ويضع حجر أساس لمشروعات حيوية بكفر شكر وقليوب

القليوبية-نيفين طه

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية محطة رفع صرف صحى كفر الشهاوى بكفر شكر، والتى تبلغ مساحتها 400م وتخدم كفر الشهاوى وعزبة عبد الله على، ويتكون المشروع من 6 كيلو شبكات صرف وخط طرد قطره 450 مللى بطول 270 متر و4 طلمبات، ثم توجه لافتتاح محطة رفع صرف صحى عزبة زكريا محى الدين، والتىلا تبلغ مساحتها 400م وتخدم أهالى العزبة، ويبلغ خط الطرد بها 300 مللى بطول 1530متر.

كما توجه محافظ القليوبية لوضع حجر أساس توسعات مدرسة الإصلاح الزراعى بقليوب، والتى تتكون من 17 فصل دراسى وخمسة أدوار، وأمر المحافظ بسرعة البدء فى بناء المدرسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، على أن يتم الانتهاء منها فى موعد أقصاه 7 أشهر، كما توجه لوضع حجر أساس لحديقة الطفل النموذجية بميدان العاشر من رمضان بقليوب المحطة بمشاركة المجتمع المدنى، والتى تبلغ مساحتها 1000م، وسيتم البدء فى إنشائها الأسبوع القادم، وكذا وضع حجر أساس لمشتل للأشجار والزهور بنفس الميدان على مساحة 2200م، والذى قام مركز ومدينة قليوب بالتجهيز لإنشائه لخدمة المواطنين.

وعلى جانب آخر، سلم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية 5 أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة 5 باكيات تجارية فى مجالات متنوعة مع توفير بضاعة لهم داخلها ودعما ماليا.

كما كلف الدكتورة عزيزة السيد رئيس المدينة والجهاز المعاون لها بتقديم كل الدعم المادى والفنى لهم، ويأتى ذلك فى إطار حرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى قامت بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، كما كلف المحافظ رئيسة المدينة باستكمال إنشاء 17 باكية تجارية أخرى لتسليمها لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة من أبناء مركز ومدينة قليوب، وتجدر الإشارة إلى أن شركة توشيبا العربى قامت بالتبرع بإنشاء هذه الباكيات بجوار سور السكك الحديدية بعد توقيع بروتوكول مع هيئة السكة الحديد، مع تسهيل كافة إجراءات استخراج التصاريح لهم من قبل المحافظة، كان المحافظ قد وجه فى اجتماع الجهاز التنفيذى للمحافظة بضرورة عمل رامبات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة بجميع الأرصفة التى يتم بناءها بجميع شوارع ومدن المحافظة، وأن هذا أبسط حقوقهم علينا كمجتمع.