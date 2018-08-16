محافظ القاهرة يستقبل وفدا كنسيا لتهنئة بعيد الأضحى المبارك

كتب سيد الخلفاوى

التقى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بمكتبه الأنبا دانيال نائب البابوى وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية والذين حضروا لديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك .

وذكر المحافظ أن الزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين فى المناسبات المختلفة دليل على عمق الروابط بين ابناء الشعب الذى فشلت كافة محاولات الارهاب الاسود فى الوقيعة بينهم مؤكدًا عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ بتماسكها والتى تساعد الوطن دوماً على اجتياز الصعاب.