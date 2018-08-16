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محافظ الإسكندرية يستقبل قائد السفينة "بروموثيوس" والملحق العسكرى اليونانى

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:40 م
محافظ الإسكندرية يستقبل قائد السفينة "بروموثيوس" والملحق العسكرى اليونانى جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، الكابتن براسيس كانوتوس الملحق العسكرى اليونانى بمصر، والكابتن اثونوسيوس سبانوس قائد السفينة بروموثيوس، وهى سفينة الإمداد العسكرى التى تتولى تدريب طلاب الكلية البحرية اليونانية، وذلك خلال توقفها بالإسكندرية كأحد مدن البحر المتوسط، وتأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات التى تربط بين البلدين.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالطاقم على أرض الإسكندرية، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط الإسكندرية باليونان، كما أعرب عن فخره واعتزازه بزيارة طاقم سفينة تدريب طلاب البحرية اليونانية للإسكندرية موطنهم الثانى ،مؤكدا حرصه على تعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات طابع و رونق خاص وتاريخ عريق و تضم كافة الحضارات والثقافات.

وأكد سلطان على أن الإسكندرية تشجع العلاقات مع الدول الأخرى وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وخاصة أن هناك تقارب كبير بين الاسكندرية و المدن اليونانية، مشيرا إلى أن اليونانيين جزء لا يتجزأ من الشعب السكندرى وحضارة المدينة، لافتاً إلى أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين هى خير دليل على عمق العلاقات بين البلدين .كما وجه المحافظ الدعوة لطاقم السفينة لزيارة متاحف الاسكندرية ومعالمها التاريخية و الثقافية.

من جانبهم، أعرب كلا من قائد السفينة و الملحق العسكرى عن سعادتهم بزيارة الإسكندرية مؤكدين أنها المدينة المصرية المفضلة لديهم فهى تطل على ساحل البحر المتوسط وقد عاش بها الكثير من اليونانين وهناك تقارب كبير بينها  وبين العديد من المدن اليونانية  ، وأشادوا بالعلاقات اﻷخوية والعريقة التى تجمع بين البلدين، مشيرين بأنهم يشعرون بأنهم فى بلدهم الثانى حيث أن هناك العديد من عناصر التشابة بين الإسكندرية والمدن اليونانية.


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