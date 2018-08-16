محافظ أسوان يناقش المرحلة الثانية لرفع كفاءة محطات الشرب بمنطقة خور عواضة

التقى اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بوفد المعونة السويسرية برئاسة الدكتور بترا ويدمر نائب مدير التعاون بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لمناقشة محاور تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة برفع قدرات محطات وشبكات مياه الشرب فى منطقة شرق مدينة أسوان، بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح فى منطقة الناصرية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث إنه تم الاتفاق مع الجانب السويسرى على البدء فى المرحلة الثانية من خلال إنشاء رافع جديد لمضاعفة تدفقات مياه الشرب، والتى تغذى المربعات السكنية بالخطارية والأمبركاب بمنطقة خور عواضة، لافتاً إلى أن المحافظة ستقوم من جانبها بتقديم كافة التسهيلات وتخصيص الأراضى لإقامة للمشروع وخاصة أن هيئة المعونة السويسرية قامت بآخذ الموافقات التقنية والمالية اللازمة، وايضا التنسيق مع وزارة الإسكان فى هذا المشروع الحيوى والذى سيضم إنشاء الرافع الجديد على مساحة 500 م2 بمنطقة السيل الريفى، فى حين يتم إنشاء الخزان الأرضى على مساحة 2500 م2 فى بمنطقة الأراضى بالصداقة الجديدة.

وأشار حجازى، إلى أنه تم أيضاً الإتفاق مع وفد المعونة السويسرية، على أن يشمل المشروع تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب، سواء الخط الناقل الذى يربط الرافع بالخزان الأرضى أو الشبكات المغذية للمنازل، موجها مسئولة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى ضرورة الرجوع للدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتحقيق معدلات أسرع فى المرحلة الثانية، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ مع المتابعة الجيدة و الاجتماعات الأسبوعية والشهرية الدورية.