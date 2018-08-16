محافظة البحر الأحمر تجهز لإقامة حفل زفاف جماعى للأيتام

البحر الأحمر – عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا تنسيقيا بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة للترتيب لحفل زفاف جماعى، ومعرفة ما تم إنجازه من خطوات للاستعداد للاحتفال، وذلك لعدد من العرسان من الأيتام ومحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية والذى تنظمه محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

واستعرض الإعداد التى تم اختيارها من جميع مدن المحافظة، مؤكدا على قيام الجمعيات الأهلية المشتركة فى حفل الزفاف الجماعى على التكاتف لتحقيق الهدف الذى نسعى له لأخذ الثواب وهو دعاء الناس، كما أكد المحافظ على مديرية التضامن الاجتماعى وإداراتها والجمعيات الأهلية بتكثيف البحث لزيادة أعداد الزفاف الجماعى.

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى ومديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة ومديرى الإدارات الفنية المعنية بإقامة حفل زفاف جماعى، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.