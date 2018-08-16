لماذا أحال جهاز منع الاحتكار 70 مصنع طوب طفلى للنيابة العامة؟

كتبت: منى ضياء ـ إسلام سعيد

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى جلسته المنعقدة أمس، 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لاتفاقهم فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى، بحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الخميس.

وقال بيان الجهاز أن أصحاب المصانع اتفقوا فيم بينهم على رفع الأسعار، متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.

من جانبه، رفض على سنجر رئيس شعبة الحراريات وصناعة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، التعليق على القرار فى الوقت الحالى، وقال فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": "لم يصلنى أى شىء رسمى من جهاز حماية المنافسة حتى الآن".

ويعمل فى مصر حوالى 1320 مصنع للطوب الطفلى، تنتج حوالى 6 مليار طوبة سنويا، بحسب دراسة للباحث الاقتصادى لامى مكارى، حول استراتيجية تطوير صناعة الطوب الطفلى، سبق أن عرضها باتحاد الصناعات فى نوفمبر الماضى.

وتعود وقائع تلك القضية إلى مطلع يوليو الماضى، عندما أعلن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن رصد قيام بعض المصنعين فى قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وهو ما يشكل مخالفة لإحكام قانون المنافسة، فتم إرسال مأموريات الضبط القضائى بعدد من المحافظات.

أمير نبيل رئيس الجهاز

وجاء هذا الإجراء بعد أسبوعين من زيادة أسعار المواد البترولية، فى منتصف يونيو الماضى، وهو ما تسبب فى زيادة أسعار عدد كبير من السلع ومواد البناء.

وتعتمد مصانع الطوب على المازوت كوقود لتشغيلها، حيث ارتفع سعر المازوت لمصانع الطوب بنسبة 66.7%، من 2100 إلى 3500 جنيه للطن

وفى أعقاب زيادة أسعار الوقود، اجتمعت الجمعية العامة لإصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد بجميع الممثلين لمصانع الطوب فى كافة المحافظات، يوم 20 يونيو الماضى، وانتهى الاجتماع إلى قرار بزيادة أسعار الطوب الطفلى بنسبة 45%، وهو ما أرجعته فى بيان صادر عنها فى ذلك الوقت بسبب ارتفاع سعر المازوت بحوالى 66.7%، وزيادة الكهرباء بنسبة 26%، وزيادة الجاز بنسبة 50%، وزيادة مرتباع العاملين بنسبة 15%.

وأقر مصنعو الطوب الأسعار الجديدة خلال الاجتماع بواقع 650 جنيه للطن مقاس 24×11×6، وسعر 600 جنيه لطن الطوب الطفلى مقاس 23×11×6، وسعر 550 جنيه لطن الطوب الطفلى مقاس 22×11×6، وسعر 500 جنيه لطن الطوب الطفلى مقاس 20×10×6، بخلاف تكلفة النقل التى ارتفعت بحوالى 10 – 15%.