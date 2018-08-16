video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 02:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. هل ستذوب مركبة "ناسا" عند الوصول لجحيم الشمس؟

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:30 ص
فيديو.. هل ستذوب مركبة "ناسا" عند الوصول لجحيم الشمس؟ مسبار ناسا يقترب من الشمس - صورة أرشيفية
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" منذ أيام المسبار Parker Solar Probe، والذى من المقرر أن يقترب من الشمس لمسافة لم تصل إليها أى مركبة فضائية على مدار التاريخ.

 

سؤال هام طرحه الكثيرون حول المركبة، ألا وهو كيف ستقترب المركبة لهذه المسافة من الشمس ولن تحترق على الرغم من أنه إذا اقترب إليها أى شىء لذاب مثلما يذوب الجليد؟، الوكالة أجابت على هذا السؤال فى فيديو نشرته عبر صفحتها على الإنترنت "ناسا بالعربى"، حيث أكد علماء الوكالة أن المسبار محمى بدرع من الكربون المركب المقاوم للحرارة بسمك 12 سم، لكى يقاوم درجات حرارة تصل إلى 1371 درجة مئوية (2500 درجة فهرنهايت) بالإضافة إلى الإشعاعات التى تبعثها الشمس، متحملاً الحرارة الرهيبة أثناء دخوله إلى الهالة المحيطة بالشمس.

 

الوكالة أكدت فى الفيديو أيضًا أن المركبة ستكون محمية خلف درع الحرارى سميك سيجعل درجة حرارتها 85 درجة كحد أقصى، وهى درجة حرارة يمكن أن تتحملها المركبة الفضائية.

 

يذكر أن المسبار تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار، وتم تصميمه ليغوص فى الغلاف الجوى الغامض للشمس، والمعروف باسم الكورولا، الذى يقع على بعد 3.83 مليون ميل (6.16 مليون كيلومتر) من سطحه خلال مهمة مدتها سبع سنوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مهمة فريدة من نوعها".. ناسا تطلق مسبارا فضائيا لملامسة الشمس.. المركبة باركر سولار بروب فى مهمة صعبة 7 سنوات.. علماء: المسبار محمى بدرع من الكربون المقاوم للحرارة.. يهدف لاكتشاف الغلاف الجوى الخارجى للشمس

وكالة ناسا

معهد البحوث الفلكية

معهد الفلك

ناسا

مسبار ناسا




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة