فيديو.. مجلس الشيوخ الأسترالى يعين أول نائبة مسلمة من أصل باكستانى

كتب : أحمد علوى

قالت صحيفة "ديلى تايم"، إن امرأة مسلمة التحقت بعضوية مجلس الشيوخ الأسترالى، وذلك لأول مرة فى تاريخ المجلس.

وأفادت الصحيفة، أن المجلس عين "مهرين فاروقى" وهى من أصول باكستانية، لمقعد شاغر لتمثل من خلاله حزب الخضر الذى تنتمى إليه عن منطقة "نيو ساوث ويلز".

وسبق أن عملت فاروقى على مدار 25 عاما مهندسة مدنية ولها العديد من الإسهامات الأكاديمية، وعملت بعدة شركات استشارية ومؤسسات تعليمية فى أستراليا، واقتحمت مؤخرا عالم العمل السياسى حيث أصبحت أول مسلمة أيضا تدخل برلمان "نيو ساوث ويلز" وذلك فى 2013، قبل التحاقها بمجلس الشيوخ اليوم.

ويأتى تعيين مهرين فاروقى، فى الوقت الذى يواجه فيه عضو آخر بالمجلس وهو فريجر أنينج، انتقادات لاذعة بسبب مطالبته بمنع المهاجرين المسلمين من دخول البلاد.

ودعا أنينج بالأمس إلى حل نهائى للهجرة والعودة إلى سياسة "أوروبا البيضاء" التى تشجع على استقبال الأوروبيين المسيحيين فقط.

وانتقدت فاروقى، آننينج، ووصفته بأنه "محرض على الكراهية".

وقالت إن "تجار الكراهية، من أمثال أنينج، لن يتوقفوا عن مهاجمة غير البيض، من أجل زرع الانقسام فى بلادنا من أجل مصالحهم السياسية الضيقة".

وانتقلت فاروقى إلى العيش فى أستراليا من باكستان عام 1992، وتميزت فى العمل الهندسى والأكاديمى، ولعبت دورا مهما فى تطوير مشروعات حيوية للبنية التحتية فى أنحاء البلاد.