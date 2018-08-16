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فيديو.. "صياد الكواكب" يرصد حركة مذنب على مسافة 29 مليون ميل من الأرض

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:37 ص
فيديو.. "صياد الكواكب" يرصد حركة مذنب على مسافة 29 مليون ميل من الأرض مذنب - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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تمتلك وكالة "ناسا" الأمريكية عدد من المراصد منها المرصد الفضائى "تييس"، الذى يطلق عليه "صياد الكواكب" نظرا لدقة رصده ومتابعته لحركة الكواكب وحركة الأجسام التى تدور حولها.

 

"صياد الكواكب التقط فى 25 يوليو الماضى 2018 سلسلة صور تظهر حركة المذنبC / 2018 N1 والذى يقع على مسافة حوالى 29 مليون ميل من الأرض فى مجموعه نحوم الحوت الجنوبى، وهو يرى عبر الإطار من اليمين إلى اليسار بينما يدور حول الشمس.

الجمعية الفلكية بجدة قالت إن ذيل المذنب يتكون من الغازات المنبعثة منه بواسطة الريح الشمسية، إلى أعلى الإطار ويتدرج تدريجيا بينما ينزلق المذنب عبر مجال الرؤية، موضحة أن الصور الجديدة من تكشف تيس "كنزًا من نشاط فلكى آخر، حيث تبدو النجوم تتحول بين الأبيض والأسود نتيجة لمعالجة الصور، ويبرز التحول أيضًا النجوم المتغيرة، التى تغير السطوع إما كنتيجة للنبض، أو الدوران السريع، أو لكونه نظام ثنائى كسوفى.

وأوضحت، أن الكويكبات فى نظامنا الشمسى تظهر كنقاط بيضاء صغيرة تتحرك عبر مجال الرؤية، ونحو نهاية الفيديو يمكن رؤية قوس ضوئى عريض باهت يتحرك عبر الجزء الأوسط من الإطار من اليسار إلى اليمين ذلك ضوء من المريخ، والذى يقع خارج الإطار، حيث التقطت الصور عندما كان الكوكب الأحمر فى قمة لمعانه بالقرب من التقابل أو أقرب مسافة له إلى الأرض.

 

 


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المجموعة الشمسية

حركة الكواكب

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