الرئيسية تقارير مصرية فيديو.. الأزهر: مصافحة غير المسلم جائزة و من البر الذى أمرنا به الشرع الخميس، 16 أغسطس 2018 10:00 م الأزهر الشريف كتب محمد تهامى زكى إضافة تعليق أكد الأزهر الشريف، أن حكم مصافحة المسلم لمن على غير دينه "جائزة" بل هذه من البر الذى أمرنا به الشرع. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على مركز تعليمى بأفغانستان وينعى ضحايا جسر جنوة الازهر الشريف المسلم مصافحة مصافحة غير المسلم الازهر فتاوى الازهر شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى "الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟ كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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