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عمال الاغاثة يواصلون البحث تحت أنقاض جسر جنوة

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:36 م
عمال الاغاثة يواصلون البحث تحت أنقاض جسر جنوة سلطات إيطاليا تواصل رفع الأنقاض
أ ف ب
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تواصل الرافعات والجرافات، اليوم الخميس، رفع ركام الجسر الذى انهار الثلاثاء فى جنوة فى شمال إيطاليا، ما سيسمح للكلاب باستكمال عملية البحث عن آثار ناجين أو ضحايا جدد.

لم تسجل حصيلة الضحايا ارتفاعاً خلال الليل. وكانت قد بلغت 39 قتيلاً و16 جريحاً بينهم تسعة لا يزالون بحال خطيرة. لكن قد يكون هناك سيارات وركاب عالقين فى أكوام الحطام.

وصرح مسؤول الاطفاء فى المكان ايمانويلى جيسى أن "هذه الليلة لم يحالفنا الحظّ، لم نعثر على أحد". وأضاف "لا نزال نبحث عن فراغات قد تحتوي على أشخاص، أحياء كانوا أو أمواتا".

وأوضح "نحاول قطع أجزاء الإسمنت الكبيرة التى وقعت من الجسر، وبعدها ننقلها بالرافعات ونرسل كلاب البحث وبعدها فرقنا إذا كانت هناك إشارات إيجابية".

وتابع "هذا النوع من العمل خطير لأن الأنقاض غير مستقرّة" وكذلك بالنسبة للجزء الذى لم ينهار من الجسر.

 

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جنوة

جسر جنوة

إيطاليا

ايمانويلى جيسى

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