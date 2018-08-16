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طقس عيد الأضحى مائل للحرارة بالقاهرة.. وتحذيرات من الشبورة المائية للمسافرين

الخميس، 16 أغسطس 2018 11:59 ص
طقس عيد الأضحى مائل للحرارة بالقاهرة.. وتحذيرات من الشبورة المائية للمسافرين صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا بحالة الطقس على جمهورية مصر العربية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من الإثنين 20/08/2018 حتى الجمعة 24/08/2018.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود خلال هذة الفترة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهره ومدن القناه ويكون حارعلى شمال الصعيد شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية التى تتكون فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤيه يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.

وتابع البيان: وبصفة عامة هذة الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وعن درجات الحراره المتوقعة خلال هذه الفتره على:-
السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة .
الوجه البحرى والقاهرة  من 35 إلى 36 درجة .
شمال الصـعيد من 36 إلى 38 درجة .
جنوب الصعيد   من 40 إلى 42 درجة .
جنوب سيناء    من 38 إلى 40 درجة .

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الأتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار ال 24 ساعة على التليفون الأتى :-
24646721 -  24834625، وتقدم الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس الإدارة بخالص التهنئه لجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


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