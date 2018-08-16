ضبط 3 متهمين اختطفوا فلاحا بالفيوم

تمكن الأهالى بقرية طبهار، بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، من ضبط سائقين وطبال وحداد، خطفوا فلاحا، بعد استدراجه عن طريق سيدة للانتقام منه، بسبب علاقته بزوجة أحد المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من أهالى قرية طبهار بتحفظ بعض المواطنين على سيارة بها 3 أفراد، كان أحدهم يستغيث بهم، وفر إثنان آخر أن إلى أحد المنازل للاحتماء به.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأهالى تحفظوا على السيارة رقم 1524 ف ب ر، ماركة أوبل كورسا رصاصى اللون بداخلها، "سيد.ص.ف" (24 سنة-سائق)، ومقيم بالناصرية، قائد ومالك السيارة المسجل شقى خطر تحت رقم 2156 فئة ب سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 5 قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات، آخر هم القضية رقم 2052 لسنة 2018 جنح قسم أول الفيوم "سرقة سيارة".

كما ضبطت قوات الشرطة، "أحمد.س.ع" (36 سنة-طبال)، ومقيم بقرية منيا الحيط بمركز إطسا والسابق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وإيصال أمانة، آخر هم القضية رقم 4942 لسنة 2015 إدارة مركز إطسا مخدرات، وبصحبتهما مواطن آخر يدعى "مسعود معتمد.ج.م" (49سنة-فلاح)، ومقيم بقرية الريان بمركز يوسف الصديق، وأرشد الأهالى عن مكان إختباء المتهمان الآخران أعلى سطح أحد المنازل، وتم ضبطهما.

، وتبين أن المتهمين هما "محمد.ح.م" (40 سنة-سائق)، ومقيم بقرية الناصرية المسجل شقى خطر تحت رقم 2480 فئة أ سرقة بالإكراه، والسابق اتهامه فى 12 قضية سرقة بالإكراه ومخدرات، وسلاح، وضرب، آخر هم القضية رقم 21913 لسنة 2016 جنح مركز إطسا، بتهمة سرقة، ضبط بحوزته طبنجة حلوان خالية من الذخيرة مبلغ سرقتها فى المحضر رقم 2211 لسنة 2011 إدارى مركز سنورس متهم بالسرقة.

كما تم ضبط "مصطفى.ي.م" (31 سنة-حداد)، ويقيم الناصرية، ويرتدى زى إمرأة، والسابق اتهامه فى قضيتين سرقة وتبديد، آخر هم قضية رقم 668 لسنة 20@6 م إدارى مركز أبشواى بتهمة سرقة، وتبين استدراج المتهمين المجنى عليهم تليفونيا عن طريق إحدى السيدات "جار تحديد هويتها" بالقرب من مدخل قرية طبهار، كان فى إنتظاره المتهم الرابع مرتديا الملابس النسائية الذى تم ضبطه بها، واستقلوا سيارته بصحبته محاولين سرقة السيارة إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب تعطلها ثم اصطحبوه داخل سيارتهم، وحاولوا الهروب حتى تمكن الأهالى من استيقاف السيارة وضبط المتهمين.

وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، للإنتقام من المجنى عليه لوجود علاقة بينه وبين زوجة المتهم الثالث، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2866لسنة 2018 إدارى مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.