video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 09:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 130 طن أسمدة مجهولة المصدر داخل مخزن ومصنع بالمنوفية

الخميس، 16 أغسطس 2018 08:21 ص
ضبط 130 طن أسمدة مجهولة المصدر داخل مخزن ومصنع بالمنوفية المضبوطات
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبرئاسة اللواء أسامة سعودى نائب المدير، وبالاشتراك مع قسم مسطحات منوف.
 
أسفرت الحملة عن ضبط "هـ.ج.ج" مقيم بالمنطقة الثانية- بمدينة السادات دائرة المركز صاحب مخزن للأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص والكائن بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات دائرة المركز، حيث تم ضبط نحو 100 طن أسمدة ومبيدات.
 
كما تم ضبط كل من "م.ك.م" مقيم مركز كوم حمادة بحيرة، و"م.أ.ط" مقيم مركز منيا القمح شرقية، داخل مصنع لتصنيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص والكائن بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات دائرة المركز حيث تم ضبط 30 طن أسمدة ومبيدات، وبسؤال الأخير أفاد أن المصنع ملك "م.أ.ر" مقيم الحى الحادى عشر فى الشيخ زويد جيزة، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.  

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 8 محاضر بمخالفات متنوعة فى حملة تموينية بساقلته بسوهاج.. صور

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

اسمدة

السادات




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة