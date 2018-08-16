ضبط 130 طن أسمدة مجهولة المصدر داخل مخزن ومصنع بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبرئاسة اللواء أسامة سعودى نائب المدير، وبالاشتراك مع قسم مسطحات منوف.

أسفرت الحملة عن ضبط "هـ.ج.ج" مقيم بالمنطقة الثانية- بمدينة السادات دائرة المركز صاحب مخزن للأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص والكائن بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات دائرة المركز، حيث تم ضبط نحو 100 طن أسمدة ومبيدات.

كما تم ضبط كل من "م.ك.م" مقيم مركز كوم حمادة بحيرة، و"م.أ.ط" مقيم مركز منيا القمح شرقية، داخل مصنع لتصنيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص والكائن بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات دائرة المركز حيث تم ضبط 30 طن أسمدة ومبيدات، وبسؤال الأخير أفاد أن المصنع ملك "م.أ.ر" مقيم الحى الحادى عشر فى الشيخ زويد جيزة، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.