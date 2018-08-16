ضبط عاطل بحوزته 15 لفافة من مخدر الأفيون بقصد الاتجار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته 15 لفافة من جوهر الأفيون، ومبلغ مالى وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ دائرة مركز سواج مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدارات، والمقدم على الصغير رئيس مباحث مركز سوهاج، وأشرف عليه العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط "عمرو م ا م" 36 سنة عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بناحية المزالوة دائرة المركز، وبحوزته 15 لفافة لجوهر الأفيون، مبلغ 400 جنيها هاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر 4760 إدارى مركز سوهاج لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.