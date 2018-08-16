video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مليون و658 ألف حاج يصلون الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:06 م
صور.. مليون و658 ألف حاج يصلون الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج وصول الحجاج للأراضى المقدسة
الرياض أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية بلغ منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء مليونًا و657 ألفًا و847 حاجًا، بنقص بلغ 14 ألفًا 59 حاجًا، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1% تقريبًا.

وذكرت مديرية الجوازات -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و558 ألفًا و24 حاجًا، وعن طريق البر 83 ألفًا و660 حاجًا، وعبر البحر 16 ألفًا و163حاجًا.

الحجاج يصلون للسعودية لاداء فريضة الحج
الحجاج يصلون للسعودية لاداء فريضة الحج
 
الملايين داخل الحرم المكى استعدادا لمناسك الحج
الملايين داخل الحرم المكى استعدادا لمناسك الحج
 
وصول عدد من الحجاج للاراضى المقدسة
وصول عدد من الحجاج للاراضى المقدسة
 
ملايين الحجاج داخل الحرم المكى
ملايين الحجاج داخل الحرم المكى
 
شرطى يفحص جوازات سفر الحجاج
شرطى يفحص جوازات سفر الحجاج
 
اعداد غفيرة تستعد لاداء مناسك الحج
اعداد غفيرة تستعد لاداء مناسك الحج
 
التفاف الحجاج حول مقام إبراهيم
التفاف الحجاج حول مقام إبراهيم
 
الحجاج يصلون حول الكعبة
الحجاج يصلون حول الكعبة
 
الحجاج بجوار مقام إبراهيم داخل الحرم المكى
الحجاج بجوار مقام إبراهيم داخل الحرم المكى
 
الحرم المكى
الحرم المكى
 
شخص يلتقط صورة للكعبة
شخص يلتقط صورة للكعبة
 
الكعبة الشريفة
الكعبة الشريفة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. تعرف على الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن فى موسم الحج

عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 43960 حاجا

السعودية

الحج

موسم الحج

الحجاج




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة