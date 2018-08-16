صور.. مليون و658 ألف حاج يصلون الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج

الرياض أ ش أ

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية بلغ منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء مليونًا و657 ألفًا و847 حاجًا، بنقص بلغ 14 ألفًا 59 حاجًا، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1% تقريبًا.

وذكرت مديرية الجوازات -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و558 ألفًا و24 حاجًا، وعن طريق البر 83 ألفًا و660 حاجًا، وعبر البحر 16 ألفًا و163حاجًا.



الحجاج يصلون للسعودية لاداء فريضة الحج



الملايين داخل الحرم المكى استعدادا لمناسك الحج



وصول عدد من الحجاج للاراضى المقدسة



ملايين الحجاج داخل الحرم المكى



شرطى يفحص جوازات سفر الحجاج



اعداد غفيرة تستعد لاداء مناسك الحج



التفاف الحجاج حول مقام إبراهيم



الحجاج يصلون حول الكعبة



الحجاج بجوار مقام إبراهيم داخل الحرم المكى



الحرم المكى