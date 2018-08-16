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صور.. مديرية أمن السويس تعيد للمحافظة دورات مياه عمومية مستولى عليها

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:16 م
صور.. مديرية أمن السويس تعيد للمحافظة دورات مياه عمومية مستولى عليها جدارية دوره مياه
السويس- سيد نون
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أعادت الأجهزة الأمنية بالسويس، بقيادة اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، دورات المياه العمومية بكورنيش السويس إلى المحافظة، بعد قيام أشخاص بالاستيلاء عليها وتحويلها إلى مخازن أنابيب بوتاجاز.

وأغلق مسئولو حي السويس بالمحافظة دورات المياه بعد تسلمها من مديرية الأمن، حتى لا يتكرر ما حدث من الاستيلاء عليها مرة أخرى.

السويس بجميع شوارعها وأحيائها الخمس لا توجد بها دورات مياه في الشوارع سوى بالكورنيش الجديد ولكنها مغلقة وبالرغم من وجود شوارع كبرى بالمحافظة، مثل شارع الجيش وشارع أحمد عرابى، أكبر الشوارع بالمحافظة، فلا توجد داخلهم دورة مياه واحدة.

عدد كبير من المواطنين ونقابات، طالبوا بضرورة إعادة إنشاء دورات مياه مرة أخرى، كما كان يوجد في الماضي بشوارع السويس، والتي أغلقت ولم يبق منها سوى اثنين من دورات المياه بالكورنيش، من الخارج لوحة جدارية جميلة نفذها طلاب كلية الفنون، ومن داخلها دورات مياه تحولت إلى مخازن ومغلقة.

ومن بين الشوارع المكتظة بالمنشآت، مثل مبني المحافظة، ومديرية الأمن، ومجمع المحاكم، وهو شارع الجلاء لا توجد به دورة مياه واحدة على الإطلاق.

وقال علاء الدين عبد المنعم، مهندس زراعي بالسويس، إنه لا يعقل أن محافظة مثل السويس كبيرة وصناعية وزراعية وسياحية، ولا توجد بها دورات مياه فى الشوارع، مؤكدًا أن السويس كانت من أكثر من 20 عاما بها دورات مياه في الشوارع، ولكن ما يحدث حاليًا غير آدمى على الإطلاق وخطر على المواطنين من كبار السن.

ويؤكد المحامي محمد صلاح عجاج، وكيل نقابة محامين السويس، إننا طالبنا بضرورة إنهاء الأزمة التى يعانى منها المواطنون بالمحافظة، من عدم وجود دورات مياه بالشوارع، خاصة أنه يوجد شكاوى كثيرة من كبار السن ومن بينهم مرضي السكر، الذين لا يحتملون المرض ويحتاجون لدورات المياه.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه أصدر تعليمات بتطوير دورات المياه بكورنيش الجديد، ويقوم حاليًا المسئولين عن حى السويس التابع له الكورنيش بذلك، وتتم المتابعة باستمرار حتى تعود للعمل بانتظام.

وأكد محافظ السويس، أنه يتم تطوير العديد من الشوارع بالمحافظة، ويتم أيضًا دراسة إقامة دورات مياه بالشوارع، التي تم تطويرها، وسيحدث ذلك قريبا.

دورات مياه مغلقة
دورات مياه مغلقة

جدارية دوره مياه
جدارية دوره مياه

دورات الكورنيش مغلقة
دورات الكورنيش مغلقة
 
 
 
 

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