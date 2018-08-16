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الخميس، 16 أغسطس 2018 03:21 م
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صور.. مجلس مدينة إسنا يشارك فى فعاليات مبادرة "شارك.. نظف"

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:55 م
صور.. مجلس مدينة إسنا يشارك فى فعاليات مبادرة "شارك.. نظف" مجلس مدينة إسنا يشارك بفعاليات مبادرة "شارك.. نظف" برعاية الشباب والرياضة
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المركز، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث لمبادرة حملات النظافة "شارك..نظف"، والتى تتم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.
 
وقال رئيس المدينة – فى بيان صحفى - أن الفعاليات شملت أعمال نظافة لمدخل المدينة من بداية الجزيرة أخر الخزان الجديد وصولاً إلى موقف الأقاليم، وتم دهان للأرصفة ورفع القمامة، وشارك فى الحملة رئيس مركز إسنا وأجهزته التنفيذية، ومسئولى إدارات الشباب والرياضة، والنظافة والتجميل، و50 شاباً من أهالى المدينة.
 
مجلس مدينة إسنا يشارك بفعاليات مبادرة "شارك.. نظف" برعاية الشباب والرياضة
مجلس مدينة إسنا يشارك بفعاليات مبادرة "شارك.. نظف" برعاية الشباب والرياضة

50 شاب باسنا يشاركون بحملات تجميل وتنظيف المدينة
50 شاب باسنا يشاركون بحملات تجميل وتنظيف المدينة

جانب من فعاليات حملات شارك نظف باسنا
جانب من فعاليات حملات شارك نظف باسنا
 

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