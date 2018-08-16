صور.. مجلس مدينة إسنا يشارك فى فعاليات مبادرة "شارك.. نظف"

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المركز، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث لمبادرة حملات النظافة "شارك..نظف"، والتى تتم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وقال رئيس المدينة – فى بيان صحفى - أن الفعاليات شملت أعمال نظافة لمدخل المدينة من بداية الجزيرة أخر الخزان الجديد وصولاً إلى موقف الأقاليم، وتم دهان للأرصفة ورفع القمامة، وشارك فى الحملة رئيس مركز إسنا وأجهزته التنفيذية، ومسئولى إدارات الشباب والرياضة، والنظافة والتجميل، و50 شاباً من أهالى المدينة.