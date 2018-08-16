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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:45 م
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صور.. رئيس جامعة بنها يطالب بعقد لقاءات مع الطلاب الجدد

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:23 م
صور.. رئيس جامعة بنها يطالب بعقد لقاءات مع الطلاب الجدد جانب من الاجتماع
كتب محمد حجازى
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طلب الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعه بنها من عمداء الكليات تنظيم لقاءات مع الطلاب فى كلياتهم خاصه الطلاب الجدد للتعريف بالأقسام العلمية فى كل كلية.
 
وحث القاضى العمداء على الحيادية فى استعراض الاقسام ومميزات كل قسم، وذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس الجامعة الذى عقد اليوم.
 
كما طالب القاضى بضرورة الاهتمام بالانشطه الطلابيه ، وأن تقوم اتحادات الطلاب بدمج الطلاب الجدد فى كلياتهم من خلال الانشطه فى مختلف لجان الإتحادات على مستوى الجامعه، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعه الذى عقد بعد ظهر اليوم برئاسته وحضور نائبيه الدكتور هشام أبوالعينين للدراسات العليا، والدكتور حسين المغربى للتعليم والطلاب ، وعمداء الكليات ، وعدد من مستشارى رئيس الجامعة، واعضاء المجلس من الخارج والأمناء المساعدين للجامعة.
 
وقال الدكتور السيد يوسف القاضى، إن الدولة تتحمل مبالغ طائلة فى ميزانية التعليم الجامعى، حيث إن طالب الطب فى جامعة بنها يتكلف 50 ألف جنيه سنويا، كما تصل تكلفة الطالب فى كلية الهندسة 30 ألف جنيه، وأقل تكلفة للطالب فى جامعة بنها تصل إلى 18 ألف جنيه فى الكليات النظرية، بينما يدفع الطالب 350 جنيها كمصروفات سنوية.
 
وأضاف القاضى، أنه من الضرورى أن يعرف كل طالب فى الجامعة ما تتحمله الدولة فى أداء واجبها تجاه المواطنين من خلال رصد مئات الملايين لجامعة بنها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة منشات الجامعة وكلياتها وإعداد الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد الذى يبدأ بعد شهر واحد.
 
وقال رئيس الجامعة، إن العمل مستمر فى أعمال الصيانة فى المدن الجامعية وفى كافة كليات الجامعة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد.
 
وطالب القاضى بضرورة الإسراع فى خطوات تحويل جامعة بنها إلى جامعة إلكترونية، وشدد على أهمية تفعيل وحدة التسويق الإلكترونى، وتفعيل الموبايل ابلكيشن الذى نجحت الجامعة فى إطلاقه من فترة.
 
كما وجه القاضى الشكر لمركز الشهادات بالجامعة الذى نجح فى إصدار شهادات تحتوى على معلومات تمت مراجعتها بدقة وأصبحت محل ثقة لكل طالب.
 

أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على بدء سريان بروتوكول التعاون بين الجامعة وبنك مصر والذى يتضمن إنشاء فرع لبنك مصر لتقديم كافة الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ومساندة الدولة فى مبادرتها لنشر الشمول المالى. 

وأعلن القاضى عن إمكانية قيام طلاب الجامعة، بالتعامل من خلال بطاقات الفيزا التى سيقوم البنك باستخراجها للطلاب وللأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
وأكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على بدء سريان بروتوكول التعاون بين الجامعة وبنك مصر والذى يتضمن إنشاء فرع لبنك مصر لتقديم كافة الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ومساندة الدولة فى مبادرتها لنشر الشمول المالى.
 
وأعلن القاضى عن إمكانية قيام طلاب الجامعة بالتعامل من خلال بطاقات الفيزا التى سيقوم البنك باستخراجها للطلاب وللأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها يراس اجتماع مجلس الجامعه
الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها يراس اجتماع مجلس الجامعه

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع

 


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