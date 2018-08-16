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الخميس، 16 أغسطس 2018 06:58 ص
خالد صلاح
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صور.. انقطاع الكهرباء فى مطار رونالد ريجن بواشنطن يتسبب فى تأجيل رحلات

الخميس، 16 أغسطس 2018 06:36 ص
صور.. انقطاع الكهرباء فى مطار رونالد ريجن بواشنطن يتسبب فى تأجيل رحلات انقطاع الكهرباء فى مطار رونالد ريجان
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أعلن مطار رونالد ريجن فى واشنطن، فى تغريدة على تويتر مساء الأربعاء أنه تأثر بانقطاع كبير فى التيار الكهربائى، لكنه أكد أن الرحلات الجوية مستمرة على الرغم من بعض التباطؤ.

وقال المطار على حسابه الرسمى على تويتر "نشهد انقطاعا فى التيار الكهربائى يؤثر على كل المطار ونجرى تحقيقا".

وأضاف أنه "يجرى تسيير الرحلات لكن الانظمة الميكانيكية التى تعمل بلا كهرباء تؤدى إلى إبطاء حركة نزول الركاب وصعودهم" إلى الطائرات.

وأوضح المطار أيضا أنه تم تشغيل أجهزة توليد الكهرباء "لإنارة بعض المناطق فى مبنى المطار".، ولم يذكر المطار أى توضيح عن سبب انقطاع الكهرباء، مكتفيا بالقول أن التيار قطع قبيل الساعة 22,00 (02,00 ت ج).

وعلى شبكات التواصل الاجتماعى نشر العديد من الأشخاص صورا وتسجيلات فيديو تظهر المطار غارقا فى العتم.

 

انقطاع الكهرباء فى مطار رونالد ريجان
انقطاع الكهرباء فى مطار رونالد ريجان

 

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

 

تكدس الركاب
تكدس الركاب

 

طائرة ركاب على مدرج الطائرات
طائرة ركاب على مدرج الطائرات

 


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انقطاع الكهرباء

مطار رونالد ريجان

واشنطن

تعطيل الرحلات




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