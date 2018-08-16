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صور.. انطلاق ورشة العمل الأولى لمبادرة " قصتها " بجامعة أسيوط

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:21 م
صور.. انطلاق ورشة العمل الأولى لمبادرة " قصتها " بجامعة أسيوط انطلاق ورشة العمل الأولى لمبادرة " قصتها " بجامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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انطلقت بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الجماعية الأولى لمبادرة " قصتها "، والتى نظمها فريق عمل المبادرة بالتعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة وموقع ويكيبيديا ومركز تنمية جنوب الوادى ومركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حسن عبد الحميد مدير مركز دراسات وبحوث تنمية جنوب الوادى، وكرستين فكرى مسئول من مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، والأستاذ محمد حمدى من الجمعية النسائية بالجامعة، وعماد كريم مسئول ملف الشباب بالمكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفاطمة الشربينى مسئول برنامج الأغذية العالمى – مكتب مصر، إلى جانب عدد من المدربين الرئيسيين فى المبادرة فى مجال تحرير المقالات الإلكترونية وترجمتها وبعض المسئولين من الجمعيات والهيئات المختلفة بمحافظة أسيوط.
 
وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الورشة تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تحرير وكتابة المقالات فى الموضوعات التى تخص قضايا المرأة والغذاء، مشيراً أن مبادرة قصتها تدعم هذا الهدف من خلال حملتها التى أطلقتها فى 12 دولة على مستوى العالم ومن ضمنها مصر لتشجيع الشباب على استخدام الانترنت - وخاصة موقع ويكيبيديا.
 
وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد، مدير مركز دراسات وبحوث تنمية جنوب الوادي، أن وقائع الورشة تضمنت استعراض دور برنامج الأغذية العالمى فى محاربة ظاهرة التسرب من التعليم والجوع، إلى جانب توضيح سبل كسر الفجوة المعرفية الكبيرة بين وجود النساء والرجال على المواقع الإلكترونية وخاصة موقع ويكيبيديا، مضيفاً أن الورشة أوضحت مدى أهمية زيادة المقالات التى تخص المرأة و التى تهتم بالعناصر النسائية الملهمة فى المجتمع أو الانجازات التى تحققها النساء الرائدات على مر العصور.
 
و أكد عماد كريم، مسئول ملف الشباب بالمكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الورشة تعد من إحدى الورش التى تنظمها مبادرة قصتها والتى تحاول تطوير المحتوى المدرج على ويكيبيديا وزيادة المحتوى النسائى من تلك المقالات خاصة بعد أن أثبتت أحدث الدراسات تدنى مساهمات المرأة فى مقالات ويكيبيديا، مشيراً أن ذلك يأتى من خلال تدريب الشباب على كيفية كتابة وتحرير وتعديل المقالات الإلكترونية فى المجالات المجتمعية المتعددة وخاصة القضايا المتعلقة بموضوعات المساواة بين المرأة والرجل ونبذ التمييز بين الجنسين وموضوعات الغذاء.
 
وأشارت فاطمة الشربينى، الشربينى مسئول برنامج الأغذية العالمى – مكتب مصر، إنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد عدد من ورش العمل الجامعية للمبادرة داخل جامعة أسيوط لتدريب أكثر من 200 شاب وفتاه من الطلاب بمختلف الكليات أو من حديثى التخرج لتدريبهم على كتابة وتحرير المقالات المختلفة التى توثق إسهامات المرأة فى المجتمع أو المقالات المتعلقة بقضايا الغذاء ومحاربة الجوع والفقر.
 
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