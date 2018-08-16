صور.. السفارة البريطانية تكرم ذوى الاحتياجات الخاصة والقائمين على العمل التوعوى

كتب- هاشم الفخرانى

كرمت السفارة البريطانية بالقاهرة فى حضور السفير جون كاسن، مجموعة من المصريين من ذوى الإعاقة وكذلك العاملين على إزالة العقبات أمام هذة الفئة الهامة فى المجتمع المصرى.



منة خميس

وقالت السفارة البريطانية على "تويتر" إن 15% من المجتمع الدولي من ذوي الإعاقة ، وهو ما يعنى أن على الأقل هناك طفل أو طفلة من حقه أن يوجد لديه مكان في كل فصل.



جانب من التكريم

وأضافت السفارة إن هناك مصريين معنيو بتوفير حلول تجعل الطلبة ذوى الاعاقة والأسوياء يدرسوا جنبا إلى جنب والمجتمع يستفيد بطاقات وقدراتهم



السفير البريطانى بالقاهرة

وكرمت السفارة من فئة الطلاب منّة خميس من مدرسة النور فى الإسكندرية، وهي الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، والممثلة يسرا اللوزى من فئة أولياء لمجهوداتها التوعوية بالإعاقات وأهمية الكشف والتدخل المبكر.

وفى فئة ريادة الاعمال ، كرمت السفارة طارق الفخراني لقيامه بتدشين منصة إلكترونية على الإنترنت باللغة العربية لتعليم الأطفال ممن يعانون من التوحد من خلال الألعاب الإلكترونية.