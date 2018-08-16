video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. السفارة البريطانية تكرم ذوى الاحتياجات الخاصة والقائمين على العمل التوعوى

الخميس، 16 أغسطس 2018 10:42 م
صور.. السفارة البريطانية تكرم ذوى الاحتياجات الخاصة والقائمين على العمل التوعوى جون كاسن السفير البريطانى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

كرمت السفارة البريطانية بالقاهرة فى حضور السفير جون كاسن، مجموعة من المصريين من ذوى الإعاقة وكذلك العاملين على إزالة العقبات أمام هذة الفئة الهامة فى المجتمع المصرى.

منة خميس
منة خميس

وقالت السفارة البريطانية على "تويتر" إن 15% من المجتمع الدولي من ذوي الإعاقة ، وهو ما يعنى أن على الأقل هناك طفل أو طفلة من حقه أن يوجد لديه مكان في كل فصل.

جانب من التكريم
جانب من التكريم

وأضافت السفارة إن هناك مصريين معنيو بتوفير حلول تجعل الطلبة ذوى الاعاقة والأسوياء يدرسوا جنبا إلى جنب والمجتمع يستفيد بطاقات وقدراتهم

السفير البريطانى بالقاهرة
السفير البريطانى بالقاهرة

 

وكرمت السفارة من فئة الطلاب  منّة خميس  من مدرسة النور فى الإسكندرية، وهي الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، والممثلة يسرا اللوزى من فئة أولياء  لمجهوداتها التوعوية بالإعاقات وأهمية الكشف والتدخل المبكر.

وفى فئة ريادة الاعمال ، كرمت السفارة  طارق الفخراني لقيامه بتدشين منصة إلكترونية على الإنترنت باللغة العربية لتعليم الأطفال ممن يعانون من التوحد من خلال الألعاب الإلكترونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جون كاسن يتوقع تصدر مصر مكانة مميزة حال الاستثمار فى المواهب

جون كاسن

بريطانيا

السفارة البريطانية بالقاهرة

ذوى الاحتياجات الخاصة




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة