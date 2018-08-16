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شرطة الكهرباء تحصل 80 مليون جنيه غرامات خلال أسبوعين

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:54 م
شرطة الكهرباء تحصل 80 مليون جنيه غرامات خلال أسبوعين سرقة كهرباء-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى تحرير 121754 قضية وتحصيل قرابة الـ80 مليون جنيه قيمة المخالفات خلال أسبوعين.

    

وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف حملاتها لضبط جرائم سرقات التيار الكهربائى واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين لما لهذه الجرائم من تأثير مباشر على الدخل القومى وإهدار للمال العام،  تتمثل تلك الجرائم فى سرقات من شبكات عمومية لتغذية العمارات المخالفة والمصانع التى يوجد بها عداد كهربائى ووصلات مخالفة من خلف العداد، حيث يقوم رجال الشرطة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمساعدة الفنيين المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بتلك المخالفات .

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الأسبوعين الماضيين عن ضبط 121369 قضية سرقة تيار كهربائى.

 

وضبط 385 مخالفة لشروط التعاقد و تحصيل مبالغ مالية بقيمة 79,563,196 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات المكثفة من جانب الإدارة العامة لشرطة الكهرباء للقضاء على تلك الظاهرة.

 

 


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