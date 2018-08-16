شاهد كيف نسفت الحكومة آخر 7 شائعات × 3 دقائق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالفيديو أنه فى ضوء ما تم رصده من 7 شائعات خلال 3 أيام، تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقيقة.
وتضمنت هذه الشائعات، تسمم اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر وتحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه ووقف تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية وإلغاء منظومة نقاط الخبز وزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وتقليل حصة المواطنين منه وإجازة أسبوع للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى وفرض الحكومة ضرائب على المواشى.
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