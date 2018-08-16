شاهد كيف نسفت الحكومة آخر 7 شائعات × 3 دقائق

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالفيديو أنه فى ضوء ما تم رصده من 7 شائعات خلال 3 أيام، تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقيقة.

وتضمنت هذه الشائعات، تسمم اللحوم الموجودة بالأسواق والمجازر وتحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه ووقف تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين إلا بعد ‏تقديم مخالصة من الضرائب العقارية وإلغاء منظومة نقاط الخبز وزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وتقليل حصة المواطنين منه وإجازة أسبوع للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى وفرض الحكومة ضرائب على المواشى.