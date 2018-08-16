شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن "جراج" ميناء الإسكندرية متعدد الطوابق

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بالميناء، والمساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المزمع إنشاؤها مستقبلا، التي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

وأوضح الوزير في تصريحات سابقة أنه وجه باستمرار تكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع، التي تبلغ 18 شهرا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه في 2019.. وفي الفيديو التالي نرصد كل ما تريد معرفته عن مشروع "جراج" ميناء الإسكندرية متعدد الطوابق.