video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن "جراج" ميناء الإسكندرية متعدد الطوابق

الخميس، 16 أغسطس 2018 05:03 م
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن "جراج" ميناء الإسكندرية متعدد الطوابق جراج ميناء الإسكندرية
إضافة تعليق
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بالميناء، والمساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المزمع إنشاؤها مستقبلا، التي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.
 
 
وأوضح الوزير في تصريحات سابقة أنه وجه باستمرار تكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع، التي تبلغ 18 شهرا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه في 2019.. وفي الفيديو التالي نرصد كل ما تريد معرفته عن مشروع "جراج" ميناء الإسكندرية متعدد الطوابق.
 

 


إضافة تعليق

هشام عرفات

وزير النقل

ميناء الإسكندرية




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة