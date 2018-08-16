سكرتير عام المنوفية يبحث تطوير العمل بمشروعات البرج وقرية الفردوس

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إجتماعاً بمديرى مشروعات برج المنوفية بقويسنا وقرية الفردوس بالباجور، ومركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم لمناقشة تطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة القصوى من المشاريع لتحقيق أعلى معدلات للأرباح، بحضور مديرى إدارة أمانة المشروعات والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والحسابات بالديوان العام.

فى بداية الاجتماع، استمع السكرتير العام لمديرى المشروعات عن كيفية إدارة كل مشروع على حده والمشكلات التى تواجههم وسبل التغلب عليها، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد للنهوض بكافة المشروعات بهدف تحقيق أعلى نسب أرباح.

كما استعرض مدير إدارة أمانة المشروعات بالديوان العام الموقف المالى لكل مشروع وما حققه من نسب أرباح فى الفترة الماضية.

من جانبه، شدد السكرتير العام فى تصريحات صحفية، على ضرورة تعظيم الاستفادة القصوى من المشروعات من خلال طرح أفكار جديدة مبتكرة ووضع خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مما ينعكس على تطوير مشروعات المحافظة وتنميتها لتقيل نسب الخسارة وزيادة معدلات الربح.