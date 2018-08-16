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سعر الدولار اليوم الخميس 16-8-2018 و"الأخضر" يختتم الأسبوع على استقرار

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:30 م
سعر الدولار اليوم الخميس 16-8-2018 و"الأخضر" يختتم الأسبوع على استقرار الدولار
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس الموافق 16-8-2018 عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، دون أى تغير، مسجلا فروقاً فى سعره من بنك لآخر، وثابتا فى كل بنك عند السعر الذى سجله فى ختام تعاملات الأمس.
 
 
بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، وهو ذات السعر الذى سجله فى تعاملات الأمس بالبنك، فيما بلغ فى البنك التجارى الدولى "cib" 17.84 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع، وهو سعر إغلاق الأمس أيضاً بـالـ"سى أى بى".
 
 
وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2018، كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر 

17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

17.85 جنيه للشراء
7.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع
 
16.7 مليار جنيه تقترضها الحكومة اليوم من البنوك
 
ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 364 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 
 
 
 

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