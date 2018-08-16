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رئيس مدينة رأس البر: مستعدون لاستقبال 2 مليون زائر خلال عيد الأضحى

الخميس، 16 أغسطس 2018 04:00 ص
رئيس مدينة رأس البر: مستعدون لاستقبال 2 مليون زائر خلال عيد الأضحى رأس البر
دمياط معتز الشربينى
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استعدت مدينة رأس البر لاستقبال روادها خلال عيد الأضحى المبارك، وتم رفع درجة الاستعداد فى جميع المرافق الحيوية والخدمية بالمصيف.

 

قال مجدى خاطر رئيس مدينة رأس البر، إن المصيف يعمل بكامل كفاءته استعدادًا لاستقبال رواده خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وأضاف خاطر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة وجهاز الشاطئ بـ100 رجل إنقاذ و6 لنشات سريعة و2 موتوسيكل مائى و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 سيارات إسعاف، علاوة على توفير برج مراقبة بارتفاع 12 مترًا، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.

 

وأضاف خاطر، إلى أن شاطئ بلاج رأس البر يعمل من الساعة 4 صباحًا وحتى السابعة مساءً، مشيرًا إلى أن المصيف يستقبل 2 مليون زائر خلال يومى الخميس والجمعة، ومتوقع استقبال مليونى زائر خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى.

 

وأشار خاطر، إلى أنه تم توفير كافة السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومتابعة مواعيد عمل المخابز، كما تم توفير فرق صيانة للكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الأسواق وضبط الأسعار.

 

وأضاف خاطر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات بالإدارة التموينية، وتمت موافقة وزير التموين بتوفير السلع التموينية والخبز لأى مواطن من خلال منافذ البيع برأس البر للتسهيل على المواطنين.

 

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر قامت بإنشاء حديقة الزهور على مدخل شارع 109 وتجميلها بالزهور والأشكال الجمالية ودهان البلدورات المحيطة بها وعمل الإضاءة الليد، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بتكثيف جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بجميع شواطئ المدينة لاستقبال رواد المصيف خلال إجازة عيد الأضحى.

 

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