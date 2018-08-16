video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يعلن عن الانتهاء من وضع ملامح زيادة الأجر المكمل للعاملين

الخميس، 16 أغسطس 2018 01:38 م
رئيس جامعة أسيوط يعلن عن الانتهاء من وضع ملامح زيادة الأجر المكمل للعاملين الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإعداد مقترح لدراسة زيادة الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإدارى بجامعة أسيوط ووضع التصور الأساسى له، حيث قامت اللجنة بإعداد مقترح الزيادة فى الأجر المكمل للعاملين بالجامعة والذى يتضمن حصر لبيانات العاملين من حيث العدد والأجر الوظيفى والأجر المكمل والمكافآت والحوافز وكذلك الأجر الأساسى والأجر المتغير لكل الفئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
 
وأوضح الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، ورئيس اللجنة أن اللجنة قد انتهت بالفعل وضع بيان بمتوسط قيمة الأجر الوظيفى ومتوسط قيمة الأجر المكمل وإرساله إلى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى وكذلك إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المدن الطلابية بجامعة أسيوط تضم 30 مبنى يستوعب 15 ألف طالب

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جامعة اسيوط

جامعة اسيوط




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة