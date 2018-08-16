رئيس جامعة أسيوط يعلن عن الانتهاء من وضع ملامح زيادة الأجر المكمل للعاملين

أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإعداد مقترح لدراسة زيادة الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإدارى بجامعة أسيوط ووضع التصور الأساسى له، حيث قامت اللجنة بإعداد مقترح الزيادة فى الأجر المكمل للعاملين بالجامعة والذى يتضمن حصر لبيانات العاملين من حيث العدد والأجر الوظيفى والأجر المكمل والمكافآت والحوافز وكذلك الأجر الأساسى والأجر المتغير لكل الفئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، ورئيس اللجنة أن اللجنة قد انتهت بالفعل وضع بيان بمتوسط قيمة الأجر الوظيفى ومتوسط قيمة الأجر المكمل وإرساله إلى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى وكذلك إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.