رئيس بعثة الحج: تعديل مسارات سيارات حجاجنا من عرفات إلى منى

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي





قال المستشار عمر مروان رئيس البعثة المصرية بالأراضى المقدسة، إن حجاجنا بخير، حيث وصلوا بسلام ولم نرصد تكدسات فى رحلات المطار بسبب الطفرة الهائلة لمصر الطيران.

وأضاف رئيس بعثة الحج في مؤتمر صحفى بأحد فنادق مكة المكرمة، نواجه تحديات فى المشاعر المقدسة، أبرزها حرارة الجو بعرفات والمساحات المخصصة لنا، ومن ثم بحثنا مع رجال الدين التحدث مع الحجاج، خاصة المرضى وكبار السن، بأن يوكلوا عنهم أشخاصا فى بعض المشاعر مثل رمي الجمارات للحفاظ على كبار السن.

وتابع: تم تعديل خط سير سياراتنا من عرفات لمنى لكسب مزيد من الوقت وتوفير العناء على حجاجنا.