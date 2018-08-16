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دواوين الوزارات × 24 ساعة..الصحة تعلن وفاة الحالة 16 بين الحجاج المصريين

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:01 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة..الصحة تعلن وفاة الحالة 16 بين الحجاج المصريين حجاج- أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة تقرر نقل الطفل "ضحية الطهارة" لمعهد ناصر لاستكمال علاجه

 

"الصحة" تعلن وفاة الحالة الـ16 بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة

 

وزارة التموين:

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى تشكل لجنة من بعثة حج التضامن لاستلام ومعاينة مخيمات عرفات

 

صور.. وزارة التضامن تعلن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تضبط حالتين غش بامتحان الجبر والإحصاء للثانوية دور ثانى

 

وزارة الإسكان:

​الإسكان تنفذ 60 مشروعاً لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمحافظة الدقهلية

 

وزارة الأوقاف:

"الأوقاف" تحذر منتحلى الصفة: لا يوجد مستشارين للوزير وسنقاضى من يتورط

 

وزارة النقل:

وزير النقل يكلف هيئة المترو برفع حالة الطوارئ استعدادًا للعيد

 

وزارة الزراعة:

تصدير 755 ألف طن بطاطس و 2179 طن تقاوى ذرة وبرسيم

 

وزارة التعليم العالى:

45 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق الدبلومات الفنية حتى الآن

 

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء يستقبل وزير الطاقة والمياه الأنجولى لبحث سبل التعاون بين البلدين

 

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

 

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

5 نتائج لمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل".. تعظيم العائد من المياه أبرزها

 


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