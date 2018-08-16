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الخميس، 16 أغسطس 2018 01:34 م
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حبس عصابة سرقة الشقق السكنية فى المعادى

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:34 م
حبس عصابة سرقة الشقق السكنية فى المعادى محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة شقة مدير بنك بدائرة قسم شرطة المعادى.
 
وكان رجال مباحث قسم شرطة المعادى قد تلقوا بلاغا من "خ.ا" 49 سنة، مدير بنك، يفيد اكتشاف سرقة مبلغ مالى 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة من داخل شقته بشارع 256 دائرة القسم، وبالانتقال وإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من :"ا.م" 24 سنة عاطل، و"ع.ح" 24 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى عدة قضايا.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأرشدوا عن مكان المسروقات وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.
 
وبتطوير مناقشة المتهمين عما ارتكبوه من جرائم أخرى مماثلة اعترفوا بسرقة جهاز أى فون وأى باد من داخل مسكن "ك.ا" بالمعاش ومقيم بشارع 23 بالمعادى، بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات عقب إعادتها واتهم المتهمين بالسرقة، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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