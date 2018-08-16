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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح نارى بالخانكة

الخميس، 16 أغسطس 2018 03:03 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح نارى بالخانكة حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه وبحوزته سلاح نارى.
 
وتلقى رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا باختباء عاطل بإحدى العقارات بمدينة الخانكة بحوزته سلاح نارى، وبالعرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد الشامى معاون مباحث مركز الخانكة، وتم ضبط المتهم ويدعى "خالد. م" 37 سنة، عاطل،  ومقيم بعرب العيايدة – دائرة مركز الخانكة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  13672 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه. 

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